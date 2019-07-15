Стрельба на Прикарпатье: у пострадавшего серьезные ранения

ЧП произошло из-за словесной перепалки, которая переросла в драку

Фото: Нацполиция

В городе Калуш Ивано-Франковской области конфликт между местными жителями завершился стрельбой.

Сообщение о выстрелах поступило в полицию от прохожих 14 июля, около 16:30. Об этом сообщают в полиции.

Выяснилось, что между 45-летним и 24-летним мужчинами в одном из дворов многоэтажек произошел словесный конфликт, а позже и драка. Во время инцидента старший вытащил травматический пистолет "ФОРТ-17", начал угрожать, а затем дважды выстрелил в сторону оппонента.

В результате у потерпевшего диагностировали травматическое ранение правого глаза, перелом костей основания черепа, пневмоторакс, ушиб головного мозга. Он госпитализирован в Ивано-Франковскую ОКБ.

Стрелка задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения – содержание под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно на Закарпатье обстреляли автомобиль сотрудника Нацполиции. Известно, что сторону начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива неизвестные сделали пять выстрелов. Пострадала случайная свидетельница.

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Ранее в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.

Ранее во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

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