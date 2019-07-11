Житель Прикарпатья изнасиловал женщину: пострадавшая умерла

Оперативники через несколько часов задержали 38-летнего насильника

Фото: Нацполиция

На Прикарпатье, в селе Выгода Верховинского района местная жительница, зайдя в дом соседки обнаружила хозяйку мертвой.

"Правоохранители выяснили, что в ночь на 9 июля 45-летняя потерпевшая находясь по месту своего жительства распивала спиртные напитки совместно с соседом. В дальнейшем "подвыпивший" мужчина изнасиловал женщину, причинив ей телесные повреждения. Потерпевшая скончалась", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области.

Оперативники уже через несколько часов задержали 38-летнего насильника в том же селе. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет.

Ранее сообщалось, что в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.

Также мы писали, что , что в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки.

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