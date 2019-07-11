Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Житель Прикарпатья изнасиловал женщину: пострадавшая умерла

11 июля, 06:33

Оперативники через несколько часов задержали 38-летнего насильника

Фото: Нацполиция

На Прикарпатье, в селе Выгода Верховинского района местная жительница, зайдя в дом соседки обнаружила хозяйку мертвой.

"Правоохранители выяснили, что в ночь на 9 июля 45-летняя потерпевшая находясь по месту своего жительства распивала спиртные напитки совместно с соседом. В дальнейшем "подвыпивший" мужчина изнасиловал женщину, причинив ей телесные повреждения. Потерпевшая скончалась", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области.

Оперативники уже через несколько часов задержали 38-летнего насильника в том же селе. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет.

Ранее сообщалось, что в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.

Также мы писали, что , что в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег алкоголь, изнасилование, Прикарпатье, умерла

Вы сейчас просматриваете новость " Житель Прикарпатья изнасиловал женщину: пострадавшая умерла". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаевской области мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку

9 июля, 13:25

Педофила уже разыскивают копы

На Прикарпатье поймали на взятке чиновника РГА

9 июля, 11:19

Начальник отдела Долинской РГА требовал семь тысяч гривен от предпринимателя

На Закарпатье адвокат под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил девочку

7 июля, 00:25

Мужчину планируют взять под стражу без права выйти под залог

В Днепропетровской области изнасиловали и убили 13-летнюю девочку

6 июля, 11:57

По данным полиции, родители не сообщали об исчезновении дочери почти неделю

Онищенко грубо оскорбил министра спорта в Facebook

6 привычек, которые программируют на бедность

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

5 самых полезных фруктов для сердца

Эксперт назвал дату и причины масштабного кризиса в России

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

"Зеленый" тариф для солнечных панелей на крышах снизят в три раза

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь