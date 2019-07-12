Стрельба в Сумах: задержали подозреваемую в покушении на убийство

Заказчиком стрельбы оказался близкий родственник потерпевших

Фото: Нацполиция

Полиция задержала подозреваемую в стрельбе в центре Сум, в результате которой пострадал мужчина и его 15-летняя дочь. Об этом сообщили в прокуратура Сумской области.

Установлено, что заказчиком и организатором преступления был сын потерпевших, а исполнителем-киллером – его знакомая.

Поводом для убийства стала личная неприязнь и раздел имущества. Преступление планировалось длительное время, оружие готовили заранее. Заказ выполняла 19-летняя девушка, которой пообещали 50 тысяч гривен за убийство двух человек.

После неудачного покушения злоумышленница пыталась уничтожить любые следы. В том числе она утопила оружие в реке. По информации издания Sumy.Today, женщина стреляла в них из травматического оружия, переделанного в огнестрельное.

Ранее мы писали, что в одном из кафе на Троещине произошла стрельба . По данным полиции, мужчина-иностранец намеревался зайти в заведение по улице Теодора Драйзера, но был остановлен охраной. После этого злоумышленник достал оружие и открыл стрельбу.

Кроме этого, два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния). Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили двоих человек, которые, как было видно, получили огнестрельные ранения.

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