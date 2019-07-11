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Подробности стрельбы на Закарпатье: одна из пяти пуль ранила случайную свидетельницу

11 июля, 14:13

Среди основных версий покушения на полицейского начальника – эффективная работа по борьбе с контрабандой

Фото: Facebook

На Закарпатье выясняют причины и устанавливают лиц, причастных к обстрелу автомобиля. Известно, что сторону начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива неизвестные сделали пять выстрелов. Среди основных версий покушения – его эффективная работа по борьбе с контрабандой и позиция по обеспечению законности избирательного процесса. Об этом сообщают в МВД.

"Сегодня, 11 июля, в 9:10 поступило сообщение от жительницы Ужгорода, которая стала свидетелем стрельбы на улице Загорской. На месте происшествия правоохранители выяснили, что около 9:00 неизвестные совершили выстрелы по авто марки Hyundai, за рулем которого находился 36-летний руководитель одного из структурных подразделений полиции Закарпатья", – добавляют в пресс-службе Нацполиции.

В результате стрельбы ранения получила 66-летняя женщина, которая стала случайным свидетелем происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Ее жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают правоохранители.

Предварительная правовая квалификация проишествия – статья 348 Уголовного кодекса Украины, то есть посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, недавно в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.

Ранее во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

Также сообщалось, что  на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

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Тег Закарпатье, Ужгород, обстрел, пуля

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