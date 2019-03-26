На Прикарпатье хоронили 19-летнего бойца, убитого на Донбассе

Артур Бурлака был убит 22 марта во боя с террористами

Фото: Facebook

На Прикарпатье хоронили 19-летнего бойца, убитого на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a1d/959/5c9a1d9591702.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a1d/959/5c9a1d9591702.jpg 2019-03-26T14:41:39+02:00 Запад Артур Бурлака был убит 22 марта во боя с террористами



На Прикарпатье прощаются с погибшим на Донбассе бойцом. Артур Бурлака был убит 22 марта во боя на 29-м блокпосту в Луганской области.

"Шел бой, Артур начал стрельбу с пулемета. Тогда ему попали в голову. Возможно, снайпер", – рассказывают побратимы.

25 марта тело 19-летнего бойца доставили в Ивано-Франковск. В Доме скорби состоялась панихида по погибшим. Проститься с Артуром пришли родные, собратья, друзья и простые жители города. Во вторник, 26 марта Артура провели в последний путь, на Аллею Славы городского кладбища.



Артур Бурлака служил контрактником в 108-отдельном горно-штурмовом батальоне 10-бригады.

За 5-6 недель Артур Бурлака должен был ехать на ротацию домой. Парню планировали присвоить звание сержанта.

Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.

Ранее в боях под Иловайском Донецкой области погиб еще один выходец из Западной Украины — житель города Коломыя Владимир Костюк. Он был кадровым военным, служил в десантных войсках в Очакове.

А во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

Кроме этого, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

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