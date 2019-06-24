Затопленные улицы и сорванные крыши: в Хмельницкой области бушевала непогода

По региону пронеслись грозы и сильный ветер

В Хмельницкой области два дня бушевала непогода. Шквальной ветер валил деревья, а из-за сильных дождей затопило дома.

В частности, много беды непогода натворила в Хмельницком. Грозы и сильный ветер пронеслись несколькими районами города. Улицы Куприна и Заричанского затопило, и вода полностью заблокировала проезд автомобилей – ее откачивали спасатели. Кроме того, шквалы срывали из зданий кровлю.

Отметим, что дожди в Хмельницкой области синоптики прогнозируют и на сегодня.

Мы уже писали о том, что несмотря на сильную жару, непогода в Украине продолжает приносить вред. В частности, 23 июня в некоторых областях страны были обесточены 65 населенных пунктов и подтоплены более 80 домохозяйств,

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, реально ли отсудить ущерб из-за непогоды. Участились и иски украинцев по поводу возмещения ущерба за свои разбитые упавшими деревьями или поврежденные потопами авто, дома или другое имущество.

А тем временем синоптики сообщили, что сегодня сильную жару разбавят дожди с градом. Снова будет заливать запад страны, там даже объявлено штормовое предупреждение – ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, и даже град.

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