В Луцке "накрыли" реабилитационные центры, где насильно удерживали людей

Были задержаны четыре человека – жители Волынской, Киевской и Луганской областей

На Волыни разоблачили преступную деятельность незаконных реабилитационных центров для алко- и наркозависимых людей. Подобные действовали в областном центре и Луцком районе, всего в них находилось более 50 человек. От незаконной деятельности злоумышленников пострадали почти 20 "узников".

"Злоумышленники из корыстных побуждений и противоправно, применяя средства физического и психологического воздействия удерживали в них граждан. 19 июня в результате совместной операции отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением спецподразделения "КОРД", были задержаны четыре человека, подозреваемых в организации преступной деятельности. Они жители Волынской, Киевской и Луганской областей", – сообщают в полиции.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Речь идет о "незаконном лишении свободы, совершенном в отношении двух или более лиц по предварительному сговору, и из корыстных побуждений". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее, в Харькове пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров по лечению наркозависимых и алкоголиков. "Лечение" 230 человек осуществлялось карцером и молитвой.

Также в Черниговской области под видом реабилитационного центра для лечения наркоманов орудовала преступная группировка, которая удерживала 200 человек. Пленников держали в специальных бараках и подвалах, а некоторых – пытали. "Пациентов" заставляли работать на обработке древесины, в сельском хозяйстве и строительстве.

Также мы писали о разоблачении подпольного центра борьбы с наркоманией в Николаеве – там в частном доме оборудовали закрытый "пансионат", а "пациентам" запрещали выходить на улицу и общаться с родными, принуждая к молитве. За такое "перевоспитание" родные зависимых платили по три тысячи гривен.

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