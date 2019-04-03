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За решение земельного вопроса чиновник Госгеокадастра требовал крупную взятку

Сегодня, 23:19

Правохранители задержали фигуранта при получении 20 тыс. долларов взятки

За решение земельного вопроса чиновник Госгеокадастра требовал крупную взятку Запад Правохранители задержали фигуранта при получении 20 тыс. долларов взятки

В Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что, находясь в должности и.о. начальника управления Госгеокадастра в Волынской области, чиновник требовал от предпринимателя 20 тыс. долларов взятки (эквивалент в национальной валюте 552 тыс. гривен). Указанная сумма включала в себя решение следующих вопросов: направление проекта землеустройства на экспертизу и ее дальнейшее согласование должностными лицами Госгеокадастра Украины.

К моменту назначения на новую должность, а именно на должность одного из заместителей начальника Госгеокадастру в Сумской области, чиновник подписал все необходимые документы для проведения соответствующей экспертизы.

Сегодня, 3 апреля, правохранители задержали фигуранта при получении 20 тыс. долларов взятки. Задержали чиновника в Луцке возле собственного автомобиля. 

А тем временем, руководителю ЛКП "Збыранка", требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, взятки, чиновник, Луцк, Госгеокадастр

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