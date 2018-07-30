На Волыни после удара молнии загорелся рынок
Огонь уничтожил крышу, перекрытие и торговое оборудование
На месте пожара. Фото: facebook.com - Оксана Петрук
На месте пожара. Фото: facebook.com - Оксана Петрук
На месте пожара. Фото: facebook.com - Оксана Петрук
На месте пожара. Фото: facebook.com - Оксана Петрук
В городе Рожище на Волыни на территории рынка 29 июля в 20:18 возник пожар. Огнем была охвачена крыша и перекрытия над торговыми павильонами.
"Всего на месте происшествия работали около 30 спасателей и семь единиц основной пожарной техники. Пожар ликвидировали в 21:51. В результате огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади 249 квадратных метров, торговое оборудование, внутренняя отделка стен", – сообщают в ГСЧС.
Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате попадания грозового разряда.
Напомним, недавно в Костопольском районе Ровенской области после удара молнии началось два мощных пожара - горел жилой дом и три хозяйственные постройки.
Ранее мы писали, что во время грозы в Киеве молния ударила в дом певицы Русланы.
А на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села. ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Поскольку дом находился на окраине села, пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.
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