На Волыни после удара молнии загорелся рынок

В городе Рожище на Волыни на территории рынка 29 июля в 20:18 возник пожар. Огнем была охвачена крыша и перекрытия над торговыми павильонами.

"Всего на месте происшествия работали около 30 спасателей и семь единиц основной пожарной техники. Пожар ликвидировали в 21:51. В результате огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади 249 квадратных метров, торговое оборудование, внутренняя отделка стен", – сообщают в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате попадания грозового разряда.

Напомним, недавно в Костопольском районе Ровенской области после удара молнии началось два мощных пожара - горел жилой дом и три хозяйственные постройки.

Ранее мы писали, что во время грозы в Киеве молния ударила в дом певицы Русланы.

А на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села. ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Поскольку дом находился на окраине села, пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.