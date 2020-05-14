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На Волыни третий день ищут многодетную мать: фото и приметы

14 мая, 17:00

Руслан Ровик

Об исчезновении женщины в полицию сообщил ее муж

В Волынской области пропала без вести мать троих детей – Руслана Выгнанец, которая еще 11 мая уехала в другое село и исчезла.

Как заявил муж пропавшей женщины, его жена отправилась из села Борохова Киверцовского района в Поддубцы, недалеко от Луцка, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Женщина была одета в серый спортивный костюм и жилетку, белые кроссовки, при себе имела рюкзак розового цвета. Ее рост – 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые.

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Документов при себе она не имела.

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Полиция и супруг пропавшей женщины призвали людей, которым известна информация о месте ее пребывания, сообщить об этом по телефону (068) 947-53-07 или "102".

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее жительницу Одесской области Алину Недову, которая пропала 6 мая, нашли мертвой возле Днестровского лимана. Внешних признаков насилия на теле девушки обнаружено не было, рассказали копы.

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Также в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе. Всего в поисках ребенка было задействовано более 500 человек.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Волынь Луцк пропала без вести исчезла волынская область

Источник: Сегодня

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