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На Волыни взяли под стражу экс-главу угрозыска, устроившего смертельное ДТП

Сегодня, 15:32

Бывшего чиновника отправили под арест на 60 суток

В результате ДТП погибли два человека и пострадал ребенок
В результате ДТП погибли два человека и пострадал ребенок. Фото: Нацполиция
На Волыни взяли под стражу экс-главу угрозыска, устроившего смертельное ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29c/401/5c729c4015c0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29c/401/5c729c4015c0c.jpg Запад Бывшего чиновника отправили под арест на 60 суток

В Волынской области избрали меру пресечения бывшему начальнику уголовного розыска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercеdеs, совершил смертельное ДТП с двумя погибшими.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 45-летнему жителю города Киверцы инкриминируют обвинения по статье, предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет.

"Следователи главного управления Нацполиции в Волынской области объявили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, что смертельная авария произошла вечером 21 февраля на трассе в селе Дачное – в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, а девятилетний ребенок получил ранения.

Напомним, ранее во Львовской области пьяный сотрудник одного из подразделений местной полиции устроил смертельное ДТП.

Также мы писали о том, как в результате ДТП в Хмельницкой области двое пассажиров автомобиля Nissan, жители Хмельницкого, в возрасте 32 и 33 лет, погибли на месте происшествия. Водитель Nissan и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей, в возрасте 9-11 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Участником аварии оказался высокопоставленный чиновник.

Также сообщалось, что  в  Хмельницкой области произошло жуткое ДТП. Автомобиль Range Rover слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. В результате погибли 20-летняя девушка и парень 26 лет. Как оказалось, молодые люди в два часа ночи выехали от родственников, где праздновали Рождество. В результате аварии, которая произошла около трех ночи, девушку мощным ударом выбросило из авто, а мужчина сгорел вместе с машиной.

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Тег ДТП, волынская область, смертельное ДТП

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