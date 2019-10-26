На Волыни задержали партию одежды на 13 миллионов гривен

Наказание за указанное нарушение предусматривает штраф в размере 100 процентов стоимости товара

Рекордную партию одежды стоимостью более 13 млн. гривен изъяли Волынские таможенники. В пункте пропуска "Ягодин" сотрудники Волынской таможни ГФС остановили очередную попытку незаконного ввоза одежды на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Так, 25 октября работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, согласно которому все товары, а именно – мужские и женские куртки различных торговых марок, изъяты до решения суда.

Наказание за указанное нарушение предусматривает штраф в размере 100 процентов стоимости товара, а также конфискацию товаров.

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Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Также ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска Рава-Руська – Гребенне Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

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Стоит отметить, что Кабмин решил предложить криминализовать контрабанду подакцизных товаров. Глава ведомства выступает за возврат таможне функций оперативно-разыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности по категории высокомаржинальных товаров.

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