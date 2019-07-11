На Закарпатье 86-летний водитель протаранил дерево

В аварии погибли два человека

Фото: Нацполиция

На Закарпатье, селе Велятино Хустского района 86-летний водитель автомобиля "Нива", двигаясь по сельской дороге, не справился с управлением и столкнулся с деревом.

"10 июля, в 14:41, на линию "102" поступило сообщение о том, что в урочище "Игнатовка" произошло ДТП. От полученных травм водитель и его пассажир – 63-летний односельчанин, скончались на месте происшествия", – сообщают в Нацполиции Закарпатской области.

По факту следователи Хустского отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом). Следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Кроме єтого, сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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