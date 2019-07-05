20-летний парень, который угнал в Одесской области маршрутку и перевернулся на крышу, получил срок

Кроме того, угонщик должен будет выплатить пострадавшему 248 тысяч грн

Фото: полиция.

20-летнего жителя Кировоградской области, который 20 февраля в пгт Саврань Одесской обоасти, будучи пьяным, угнал маршрутку и устроил ДТП, приговорили к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы. Об этом говорится в решении Любашевского районного суда.

В суде злоумышленник рассказал, что выпивал со своими друзьями. Около 3 часов ночи он остался один и решил идти в сторону села Черемпиль Кировоградской области, где он проживал. В 3:45 он увидел во дворе ООО "Саврань-Экспресс" заведенную маршрутку и решил ее угнать. Пьяный парень сел в автомобиль и поехал, но на первом же повороте не справился с управлением и слетел в кювет – маршрутка перевернулась на крышу. Он вылез из маршрутки и пошел по улице Саврани, где его и задержали полицейские.

Как оказалось, парень отбывал условный срок за тяжкие телесные повреждения. Его часть присоединили к новому наказанию, поэтому следующие 5 лет и 6 месяцев он проведет в тюрьме. Кроме того, он должен будет возместить государству 1 144 грн процессуальных расходов и выплатить пострадавшему 248 368 грн: 236 368 грн – материального ущерба, 10 000 грн – морального ущерба и 2 000 грн, потраченных на правовую помощь.

Напомним, маршрутка влетела в грузовик на проспекте Бажана на левом берегу Киева. В следствие ДТП одного пассажира микроавтобуса госпитализировали. Столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки попытался обогнать фуру, но в это время грузовик резко затормозил.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

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