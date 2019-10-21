На Закарпатье девочка спасла от гибели младшего брата

Дом многодетной семьи сильно обгорел во время пожара, но его начали восстанавливать всем селом

На Закарпатье 8-летняя Иванка из села Синевир Межгорского района спасла от гибели на пожаре своего младшего братика. Об этом сообщают в ГСЧС.

По словам девочки, около восьми вечера, когда они вместе с братом смотрели по телевизору мультфильмы, она учуяла в доме едкий запах дыма, который мгновенно распространялся. Увидев пламя в соседней комнате, школьница поняла, что горит их дом. С каждой минутой становилось все труднее дышать, огонь отрезал путь к эвакуации через дверь. Но девочка не растерялась, открыла окно, сняла москитную сетку и, подхватив братика на руки, выбрались наружу.

Вскоре на помощь детям пришли односельчане: одни успокаивали, другие звонили пожарным и родным. Когда

начался пожар, мамы и старшего брата не было дома. Также известно, что в момент прибытия пожарных пламя охватило почти всю крышу дома. И спасателям понадобилось около двух часов для полной ликвидации пожара.

Сейчас пострадавшая многодетная семья живет у родных, но они уверены, что совсем скоро смогут вернуться в родной дом, ведь за восстановление их дома взялись всем селом.

Напомним, недавно в селе Турильче Борщевского района Тернопольской области произошел пожар, вследствие которого 5-летний ребенок с ожогами попал в больницу. Как оказалось, пострадавшего и еще двоих детей из горящего дома спасла их соседка.

Ранее сообщалось, что в с. Ясная Поляна Раховского района загорелся жилой дом. В момент возникновения пожара в помещении находилось пятеро детей. 11-летняя Соня поняла, что горит их деревянный дом. Ребенок не растерялся и начал спасать своих братьев и сестер. После того как все дети оказались в безопасности, девочка и сама выскочила на свежий воздух.​

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