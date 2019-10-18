Названа причина взрыва на химпредприятии в Ровенской области

Специалисты будут проводить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне

В Ровенской области полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на химическом предприятии "Колор С.И.М", что находится в поселке Клевань.

Известно, что после взрыва около семи вечера 17 октября произошло возгорание помещения по мытью использованных банок из-под краски. Согласно акту работников ГСЧС, вероятной причиной ЧП является скопление газовоздушной смеси и короткого замыкания электросети на складе лакокрасочной продукции.

"В результате возгорания в здании сработала автоматическая система пожаротушения. Также на ликвидации пожара более двух часов работали спасатели. В результате никто не пострадал", – добавляют в полиции.

По факту нарушения правил безопасности полицейские начали досудебное расследование. Кроме того, будут привлекаться специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне.

Ранее сообщалось, что в поселке Клевань под Ровно на химическом предприятии "Колор С.И.М" произошел пожар.

Напомним, как сообщалось ранее, на Прикарпатье, возле города Калуш на заводе ООО "Карпатнефтехим" в цехе производства "Этилена и полиэтилена" вспыхнула открытая производственная площадка.

Ранее в с. Лещин Жидачевского района на площади 1680 квадратных метров горела ферма и погибли около 500 животных.

Ранее в одном из сел Львовской области на территории частного предприятия тушили мощный пожар.

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