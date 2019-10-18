На Закарпатье подросток убил своего дедушку

/ Фото: Нацполиция

В селе Костылева Раховского района нашли мертвым 63-летнего мужчину. Подозреваемым в совершении убийства оказался его малолетний внук.

"16 октября поступило сообщение от 35-летнего жителя села Костылевка о том, что дома он обнаружил мертвым своего отца. Выяснилось, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в грудь", – сообщают в полиции.

Вскоре полицейские установили, что смертельный удар дедушке нанес его 14-летний внук. Мотивы и причины поступка подростка выясняют следователи. В отношении малолетнего решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в столице задержали юношу с Буковины, подозреваемого в двойном убийстве.

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце, во дворе, где проживала семья.

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