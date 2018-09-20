На Закарпатье из-за вспышки кори закрыли школу

В одном из сел Мукачевского района Закарпатья из-за вспышки кори в местной школе объявили 21-дневный карантин.

"Вчера, 19 сентября спасателям поступило сообщение о массовом заболевании детей корью в средней общеобразовательной школе села Горонда Мукачевского района", – сообщают в ГСЧС.

В ходе работы специальной комиссии, и было отмечено, что одного заболевшего госпитализировали в Областную детскую больницу, а 16 находится на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори – этот диагноз был поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.

А перед этим в больнице Одессы от тяжелой пневмонии на фоне заболевания корью умер 10-месячный младенец. Ребенок родился раньше срока, уже ослабленным, и не был привит от кори – первую вакцинацию детям делают после 12 месяцев жизни.

Также стоит напомнить о предупреждениях медиков – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.