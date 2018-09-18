В Ужгороде горела многоэтажка: спасатели нашли тело женщины

Сегодня, 19:18

Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже


Фото: ГСЧС, ua-reporter.com

Фото: ГСЧС, ua-reporter.com

Фото: ГСЧС, ua-reporter.com

Фото: ГСЧС, ua-reporter.com

Фото: ГСЧС, ua-reporter.com

Фото: ГСЧС, ua-reporter.com

Фото: ГСЧС, ua-reporter.com

В Ужгороде сегодня, 18 сентября, произошел пожар в многоэтажке на ул. Минайской, где горела квартира на восьмом этаже.

"На ликвидации пожара работали 5 единиц техники и 20 спасателей. Пожар начался около 13:20, был локализован в 13:37 и полностью ликвидирован в 14:20", – сообщают в ГСЧС.

При проведении разбора конструкций спасатели обнаружили  тело женщины. Личность  погибшей  устанавливаются. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, недавно  на свалке под Балаклеей произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал

Ранее мы писали, что на Закарпатье около пяти часов тушили пожар в торговом центре.

А  в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись почти шесть часов, с часа дня до семи вечера. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.
пожар, Закарпатье, спасатели, возгорание

Вы сейчас просматриваете новость "В Ужгороде горела многоэтажка: спасатели нашли тело женщины ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Скриншот

Масштабный пожар в Житомире: появилось впечатляющее видео и реакция соцсетей

Сегодня, 17:38

Пожар на складах Житомирского картонного комбината сняли с беспилотника

Другие регионы

Фото: пресс-служба ГСЧС

На картонном комбинате в Житомире вспыхнул пожар: с огнем борются более 60 спасателей

Сегодня, 16:00

Огнем охвачен склад комбината, где хранились бумага и картон
Загрузка...

Харьков

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Жуткий пожар произошел в Харькове: погиб пожилой мужчина, его жену удалось спасти

Сегодня, 13:49

Огонь вспыхнул на третьем этаже жилого дома

Днепр

Фото: Информатор

Ночью в Днепре дотла сгорел Lexus: опубликованы фото и видео

Сегодня, 13:42

Огонь был настолько силен, что у стоявшего рядом Daewoo оплавился бампер 

Запад

На Закарпатье иностранец насмерть сбил школьницу и пытался бежать за границу

Сегодня, 11:20

На границе с Венгрией водителя  и его пассажирку  задержали, по предварительным данным, они - граждане Израиля и Германии

Политика

Фото: Flickr

"О Закарпатье и не мечтайте": в Украине жестко ответили Венгрии

Вчера, 12:40

В глава парламентского комитета по иностранным делам озвучила цели Будапешта, который ставит палки в колеса украинской евроатлантической интеграции
Загрузка...