В Ужгороде горела многоэтажка: спасатели нашли тело женщины

В Ужгороде сегодня, 18 сентября, произошел пожар в многоэтажке на ул. Минайской, где горела квартира на восьмом этаже.

"На ликвидации пожара работали 5 единиц техники и 20 спасателей. Пожар начался около 13:20, был локализован в 13:37 и полностью ликвидирован в 14:20", – сообщают в ГСЧС.

При проведении разбора конструкций спасатели обнаружили тело женщины. Личность погибшей устанавливаются. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, недавно на свалке под Балаклеей произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал

Ранее мы писали, что на Закарпатье около пяти часов тушили пожар в торговом центре.

А в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись почти шесть часов, с часа дня до семи вечера. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.