На Закарпатье молодой парень убил малознакомую женщину

Юноша задержан и содержится под стражей

На месте убийства. Фото: Нацполиция

В Ужгороде 21-летнему местному жителю сообщили о подозрении в умышленном убийстве женщины (ч.1 ст.115 УК Украины). Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

По словам подозреваемого, убийство он совершил в ночь на 16 июля 2019 года. В содеянном признался добровольно и показал правоохранителям тело погибшей женщины.

Как теперь установлено, во время распития алкогольных напитков, в него с потерпевшей возник конфликт, в ходе которого, парень ударил женщину бутылкой по голове. Сейчас устанавливается личность погибшей женщины.

Юноша задержан и содержится под стражей. Процессуальный прокурор ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать.

Также на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Кроме этого, сообщалось, что во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

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