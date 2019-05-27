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На Закарпатье напали на пограничника: последний открыл стрельбу

27 мая, 14:26

Военнослужащего пытались запугать с помощью газового баллончика

Фото: ГПС

На Закарпатье работнику пограничной службы нанесли телесные повреждения. Об этом сообщают в полиции.

"В Тячевский отдел полиции поступило сообщение о конфликте в поселке Солотвино. По словам пограничника, 24 мая, около 5:00 утра, когда он возвращался с работы, к его дому подъехал автомобиль Chevrolet. В салоне находилось трое неизвестных, они угрожали и пытались запугать мужчину", – сказано в сообщении.

Затем один из парней применил газовый баллончик. В целях самозащиты пограничник выстрелил в воздух из пистолета. После этого хулиганы скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту открыто уголовное производство. Выяснилось, что к делу причастны трое местных жителей в возрасте 16, 21 и 23-лет. Теперь их опрашивают.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. По делу продолжается досудебное следствие.

Ранее во Львовской области двое мужчин, в пункт пропуска "Краковец", напали на пограничника.

А  на Закарпатье начальнику пограничной заставы контрабандисты изуродовали лицо, разбили челюсть и стреляли в спину.

После этого двум местным жителям уже сообщили о подозрении в умышленном нанесении начальнику одного из отделений Пограничной службы тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением служебных обязанностей.

Также на Буковине злоумышленники напали на пограничников и схлопотали пулю.

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Тег Закарпатье, нападение, граница, газовый балончик

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