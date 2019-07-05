На Закарпатье ночью в частном дворе сгорели два автомобиля
В полиции рассматривают версию об умышленном поджоге
В г. Виноградов Закарпатской области сегодня, 5 июля, в 1:10 на территории частного домохозяйства на ул. Мате Залки, загорелось два транспортных средства. Спасатели, прибывшие на место пожара, выяснили, что очагом возгорания стали два легковых автомобиля ВАЗ-2109 и Volkswagen Golf 3.
"В 1:16 пожар был локализован, а через пять минут полностью ликвидирован. Всего на месте происшествия работало две автоцистерны и шесть бойцов-спасателей", – сообщают в ГСЧС.
В результате пожара в одной машине поврежден салон, а во второй – моторный отсек и салон. Травмированных на пожаре не было. Причины возгорания и ущерб устанавливаются соответствующие службы.
В полиции было открыто производство по ч.2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение имущества путем поджога. Машины доставлены на спецплощадку.
Напомним, недавно во Львове ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад". Возгорание произошло возле главного железнодорожного вокзала города.
Ранее на окраине Львова на территории предприятия по производству надгробных плит произошел пожар – горел автобус, микроавтобус, грузовикс цистерной, которая, по всей вероятности, и послужила причиной взрывов.
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