На Закарпатье простились с бойцом, погибшим на Донбассе
Василий Евдокимов погиб за несколько дней до окончания срока контракта
В селе Рокосово Хустского района на Закарпатье простились с бойцов ВСУ Василием Евдокимовым, который погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за несколько дней до истечения срока контракта.
Как сообщила в своем Facebook пользователь Ольга Поп, у мужчины осталась мать и трое детей. В последний путь воина, которому 9 марта могло бы исполниться 35 лет, провожало практически все село.
Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.
Ранее в боях под Иловайском Донецкой области погиб еще один выходец из Западной Украины — житель города Коломыя Владимир Костюк. Он был кадровым военным, служил в десантных войсках в Очакове.
А во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
Кроме этого, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".
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