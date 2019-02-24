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На Закарпатье простились с бойцом, погибшим на Донбассе

Сегодня, 17:28

Василий Евдокимов погиб за несколько дней до окончания срока контракта

На Закарпатье простились с бойцом, погибшим на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b4/ca5/5c72b4ca509a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b4/ca5/5c72b4ca509a3.jpg Запад Василий Евдокимов погиб за несколько дней до окончания срока контракта

В селе Рокосово Хустского района на Закарпатье простились с бойцов ВСУ Василием Евдокимовым, который погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за несколько дней до истечения срока контракта.

Как сообщила в своем Facebook пользователь Ольга Поп, у мужчины осталась мать и трое детей. В последний путь воина, которому 9 марта могло бы исполниться 35 лет, провожало практически все село.

Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.

Ранее в боях под Иловайском Донецкой области погиб еще один выходец из Западной Украины — житель города Коломыя Владимир Костюк. Он был кадровым военным, служил в десантных войсках в Очакове.

А во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

Кроме этого,  в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

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Тег Донбасс, погибший, ООС

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