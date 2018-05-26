На Закарпатье увеличилось число заболевших корью школьников

На Закарпатье количество заболевших корью учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса увеличилось до 83 человек. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.

Так, по состоянию на 25 мая общее количество заболевших школьников составляет 83 человека. У них зарегистрированы легкие и средние формы заболевания.

На данный момент один ученик находится в инфекционном отделении. Отмечается, что с начала года в с. Черная Тиса зарегистрировано 118 случаев кори, из них 117 – у детей до 17 лет.

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"С начала 2018 года в области зарегистрировано 2 400 случаев кори, показатель 190,7 на 100 тысяч населения. Среди заболевших 1 947 детей до 17 лет (81,1%) и 453 взрослых (18,9%)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори. По состоянию на четверг, 17 мая, диагноз "корь" поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".