На Закарпатье увеличилось число заболевших корью школьников

Сегодня, 01:04

По состоянию на 25 мая общее количество заболевших школьников составляет 83 человека

фото из открытых источников
фото из открытых источников

На Закарпатье количество заболевших корью учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса увеличилось до 83 человек. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.

Так, по состоянию на 25 мая общее количество заболевших школьников составляет 83 человека. У них зарегистрированы легкие и средние формы заболевания.

На данный момент один ученик находится в инфекционном отделении. Отмечается, что с начала года в с. Черная Тиса зарегистрировано 118 случаев кори, из них 117 – у детей до 17 лет.

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"С начала 2018 года в области зарегистрировано 2 400 случаев кори, показатель 190,7 на 100 тысяч населения. Среди заболевших 1 947 детей до 17 лет (81,1%) и 453 взрослых (18,9%)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори. По состоянию на четверг, 17 мая, диагноз "корь" поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".
Закарпатье, школьники, диагноз, корь, вспышка кори

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"Сегодня"

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