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На Закарпатье раскрыли масштабную схему подкупа избирателей

15 июля, 14:58

За один "голос" согласившимся гражданам обещали полторы тысячи гривен

На Закарпатье разоблачили группу лиц, причастной к организации схемы подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. За один "голос" и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины гражданам обещали по полторы тысячи гривен. По месту жительства причастных к противоправной деятельности лиц проводятся санкционированные обыски.

"Установлено, что указанные лица сначала формировали списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой "голос" за определенного кандидата. Затем один экземпляр сформированных списков передается так называемым кураторам, а другой – остается непосредственно у тех, кто занимается денежной агитацией избирателей. За голосование в день выборов гражданам обещали заплатить по 1000-1500 гривен", – сообщают в полиции.

Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, он должен сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования и передать фото куратору.

Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски по месту жительства лиц, причастных к организации сети подкупа избирателей.

Ранее сообщалось, чтоза первые сутки предвыборной кампании в Украине Национальная полиция получила три сообщения о подкупе избирателей в Луганской и Винницкой областях, открыты два уголовных производства.


Напомним, 23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля. На следующий день после этого  в Украине официально стартовала избирательная кампания.

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Тег деньги, Закарпатье, кандидат, подкуп избирателей

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