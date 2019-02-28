На Закарпатье задержали пограничников-вымогателей – ГБР

В случае доказательства вины пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет

На Закарпатье задержали пограничников-вымогателей – ГБР 2019-02-28T09:23:00+02:00 Запад В случае доказательства вины пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет











Государственное бюро расследований сообщило о задержании инспекторов пограничной службы таможенного поста "Солотвино", которые, по предварительной информации, требовали от коллеги 700 долларов за неразглашение фактов его причастности к контрабанде табачных изделий через государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В случае доказательства вины пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет военная прокуратура Ужгородского гарнизона", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работника таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника. Как выяснилось, начальник смены отдела таможенного оформления и брокер организовали механизм вымогательства взяток у владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Взяточник брал деньги за ускорение таможенного оформления авто. Злоумышленники вымогали у владельцев по 200 долларов США с каждого автомобиля.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье задержали пограничников-вымогателей – ГБР". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.