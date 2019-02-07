Во Львове полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за взятку и наркотики

Взяточником оказался начальник одного из межрайонных отделов Управления противодействия наркопреступности

Фото: Нацполиция

Во Львове полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за взятку и наркотики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c0a/f20/5c5c0af207bb8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c0a/f20/5c5c0af207bb8.png 2019-02-07T12:41:00+02:00 Запад Взяточником оказался начальник одного из межрайонных отделов Управления противодействия наркопреступности

Во Львове задержали полицейского, который получил от местного жителя 6,5 тыс. долларов и 16 тыс. гривен.

Взяточником, который покрывал деятельность местных наркодельцов, оказался начальник одного из межрайонных отделов УПН полиции Львовской области.

Кроме этого, 31-летний майор полиции попался на совершении еще одного преступления – он лично передал одному из дилеров 100 граммов героина для продажи. Вскоре полицейский получил от сбыта наркотовара аванс – 3250 долларов. А на следующий день и остальные деньги: 3 250 долларов и 8 тыс. гривен неправомерной выгоды. Сразу же, после второй сделки его задержали "на горячем".

Как оказалось, за эти деньги чиновник обещал не притягивать "товарища" к уголовной ответственности за незаконные действия, связанные с наркотическими средствами и, в частности, сбыт около 100 граммов "героина", которые же сам накануне продал мужчине.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме этого, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать должности в органах полиции, а также конфискация имущества.

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