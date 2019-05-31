Обвал на шахте "Лесная": горняки не должны были находиться в зоне обрушения

Как сообщил замминистра, окончательных выводов о причине аварии на шахте во Львовской области пока нет

Фото: Укринформ

Погибшие горняки не должны были находиться в той части шахты "Лесная", где произошел обвал кровли. Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

"По предварительной информации, произошло обрушение кровли, и по паспорту данного участка рабочие в том месте, где именно обрушилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора", – сказал Корзун.

В то же время он отметил, что пока это только предварительные выводы о причинах возникновения трагедии. Экспертная комиссия окончательное заключение пока не предоставила.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка: Михаил Турко и Михаил Павлик. Всего в шахте находились 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Представители областной власти, в свою очередь, пообещали выплатить по 100 тысяч гривен компенсации семьям погибших.

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