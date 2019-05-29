В оккупированном Крыму древняя крепость оказалась под угрозой уничтожения

До аннексии Крыма ситуацию контролировали украинские ученые

Фото: Крым.Реалии

В крымском Судаке Генуэзская крепость может разрушится из-за оползней. Об этом на заседании круглого стола в Киеве заявила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, сообщает "Крым.Реалии".

По словам директора, в районе западной стены Судакской крепости находятся два "языка" оползней. До незаконной аннексии Крыма Россией их движение постоянно отслеживали украинские ученые.

"После аннексии полуострова на объекте проводятся незаконные и непрофессиональные работы, развитием ситуации с оползнями никто не занимается. Дело в том, что мы наблюдаем там увеличение сейсмической активности, и существует опасность, что эти два языка оползней продвинутся в сторону западной стены крепости, где также расположен санаторий. Украина продолжает заниматься продвижением Судакской крепости как памятника наследия в списки ЮНЕСКО, но без допуска на временно оккупированную территорию международных экспертов и обеспечения их безопасности завершение проекта становится проблематичным", – подчеркнула Неля Куковальская.

Напомним, ранее мы писали, что российские археологи присвоили более миллиона крымских артефактов. С 2014 по 2017 годы было выдано более 90 разрешений на проведение раскопок на полуострове.

Кроме этого, ранее в сети появились фото рухнувшей части незаконно построенного Россией Керченского моста – железнодорожный пролет свалился в море, попутно повредив еще одну часть конструкции.

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