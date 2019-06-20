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Отравление в ресторане во Львовской области: число пострадавших снова возросло

20 июня, 09:59

Среди пострадавших – восемь детей

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org
Иллюстрация. Фото: vmestezp.org.

В Каменке-Бугской после посещения одного из ресторанов города в больницу попали 28 человек. Восемь из пострадавших – дети, сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области. Ранее мы сообщали о 26 пострадавших

"По состоянию на 7:00 20 июня в Каменко-Бугской районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 28 человек (из них 8 детей)", – говорится в сообщении.

Напомним, все пострадавшие 14 июня питались в местном ресторане "Озон". В заведении сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов попали 47 человек.

Также мы сообщали, что после массового отравления в лагере "Буковинка" на территории Черновицкой области медики обнаружили в пробах продуктов опасные бактерии – кишечную палочку и стафилококк. По данным Госпродпотребслужбы, всего медицинская помощь понадобилась 31 человеку – 29 детям и двоим взрослым. По факту массового отравления детей было открыто уголовное производство.


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Тег дети, отравление, больница, пострадавшие, ГСЧС, Львовская область, Каменка-Бугская

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