В Киеве поймали наркодилеров и торговцев людьми: в банду входили полицейские

Всего задержаны 15 участников преступной группировки, в состав которой входили трое действующих правоохранителей

В Киеве полицейские разоблачили деятельность организованной преступной группы, которая на территории трех стран занималась наркопреступлениями и торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Злоумышленники изготавливали и сбывали наркотические вещества в Украине, поставляли психотропы в Молдову, а также вербовали украинцев в Российскую Федерацию на работу в местной нарколаборатории. 12 участников группировки задержаны, им сообщено о подозрениях, еще троих их сообщников задержали ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 10 месяцев столичные полицейские документировали незаконную деятельность преступной группы, в состав которой входили около 20 человек.

"Роли участников четко распределены: у группировки – двое организаторов, которые курировали работу рекламщиков, закладчикив и лаборантов. Установлено, что трое фигурантов являются действующим сотрудниками полиции", - уточнили в полиции.















Кроме того, организаторы и еще один их сообщник выступали в роли вербовщиков, которые подбирали и направляли работников для изготовления и сбыта наркотиков в Российскую Федерацию.

В Украине психотропные вещества изготавливали и реализовывали на территории столицы и Киевской области. Злоумышленники также работали на "импорт" – поставляли наркотические средства в Молдову, а в РФ даже открыли собственную нарколабораторию.

Заказ принимали через Интернет, оплату получали на банковские карточки, а клиентам сообщали место, где спрятана закладка с "товаром". Преступники создали соответствующие веб-сайты и группы в социальных мессенджерах, где рекламировали свои "услуги". Таким образом они распространяли и объявления о работе за рубежом. А во время "собеседований" подбирали работников для своей нарколаборатории в РФ.

В трех нарколабораториях и в квартирах фигурантов прошли обыски.

"В целом правоохранители провели почти 50 санкционированных обысков, во время которых обнаружили и изъяли у задержанных более 15 килограммов психотропных веществ. Также у фигурантов нашли полтора килограмма готового сухого вещества, извне похожего на марихуану, большое количество прекусоров и канистр с неизвестной жидкостью, патроны и предмет для их отстрела. Все вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы. Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 20 миллионов гривен", - рассказали в полиции.

Кроме того, у злоумышленников изъяли оборудование, использовавшееся для изготовления психотропов, упаковочные пакеты, схемы распространения и записи о количестве сбытых наркотиков и деньги в сумме более 20 тысяч гривен, 5000 евро и почти 50 тысяч долларов США. Также найдены ноутбуки и мобильные телефоны с переписками преступников с клиентами и желающими устроиться на работу.

Всем 15 задержанным объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 ("Торговля людьми"), ч. 3 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 24 апреля, в Киеве задержали группу иностранцев-наркоторговцев с партией героина в 300 кг.

Также в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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