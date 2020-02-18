"Почему не в Феофанию?": жители Тернополя рассказали, что думают об эвакуации украинцев из Китая

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Жители Тернополя предложили доставить украинцев, эвакуированных из Китая, не в санаторий "Медоборы" в Тернопольской области, а в столичную клинику "Феофания", где долгие годы лечили высших чиновников страны.

Люди, опрошенные журналистами на улицах Тернополя, напомнили, что жители сел вокруг "Медоборов" выступили против возможного "соседства" и распространения вируса в регионе, сообщает "Медиатор".

Ранее мы сообщали, что директор тернопольского санатория уверял, что не примет эвакуированных из Китая пациентов без согласия громады и персонала.

"Я думаю, что лучше в "Феофанию". Там лучше условия, чем у нас в "Медоборах", – заявил тернополянин.

Другой респондент отметил, что не верит в то, что украинцев могут разместить в тернопольском санатории.

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"Они жители Тернопольщины? Они жители Украины. Так пусть этим занимается Киев.

- Если это опасно, то, конечно, не нужно. Если угрозы не будет, то возможно.

- Если это поможет, то почему нет?

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- Зная нашу медицину, у меня есть тревога по поводу этой ситуации. Я не уверен, есть ли достаточно хорошая подготовка в этом плане, есть ли нужная аппаратура и хорошие условия.

- Если везут, значит есть необходимость, нужно лечить.

- Мне кажется, может, лучше бы там переждать?

- Я думаю, что наши больницы не готовы принимать больных с коронавирусом в связи с тем, что у нас нет ни медицинского обеспечения, ни медицинского оборудования для таких пациентов", – поделились мыслями люди на улицах Тернополя.

Как известно, самолет за украинскими гражданами должен вылететь 18 февраля. Пока власти не озвучивают ни точного времени, ни места, куда будут эвакуированы украинцы из КНР. Что вызывает массу недовольства среди местных жителей, а вопрос об эвакуации обрастает многочисленными слухами.

Так, на сайте авиаперевозчика skyup появилась информация, что чартерный рейс из Уханя сначала прилетит в Алматы, а потом отправится во Львов. Однако позже эту информацию изменили. Теперь окончательной точкой, куда прилет борт из Уханя, значится аэропорт Борисполь.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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