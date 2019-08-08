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Получил взятку от депутата: в Ровенской области задержали полицейского

Сегодня, 14:05

Сумма неправомерной выгоды - 39 тысяч гривен

/ Фото: ГБР

В Ровенской области один из руководителей Варашского отдела полиции требовал от местного депутата 39 тыс. гривен. Об этом сообщают в ГБР.

За эти деньги полицейский обещал не притягивать депутата к ответственности за нарушения при строительстве торговых павильонов. Кроме этого, депутат не указал права собственности на павильоны в Декларации об имущественном состоянии, что также является правонарушением.

Правоохранителя задержали, неправомерную выгоду изъяли в полном объеме. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему  грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, в том числе среди работников местной прокуратуры.

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Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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Ранее  в Хмельницкой области на взятке поймали заместителя военкома. Чиновник обещал мужчине помочь "откосить" от призыва.

Кроме того,  на Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя.

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Источник: Сегодня

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