Непогода натворила беды в Украине: обесточены более 100 населенных пунктов

В пяти областях Украины из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 102 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.
В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.
Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.
Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк