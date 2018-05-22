Массовое отравление учеников в школе в Харькове: всех детей выписали из больницы

Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры

Все дети, доставленные в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 после того, как в школе было распылен неизвестный газ, уже выписаны. Об этом сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"Все дети уже находятся дома. Никаких угроз нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры", – сообщила Светличная.

Она также выразила уверенность, что правоохранители в кратчайшие сроки установят причины и виновников инцидента и подтвердила, что в среду занятия в школе возобновятся.

Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.

На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.

И.о. главы МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что в Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.