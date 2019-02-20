Пожизненный срок убийство: во Львове судили рецидивиста
Ранее судимый львовянин нанес 38-летнему мужчине три удара ножом в живот
Во Львове судили 34-летнего местного жителя за совершение умышленного убийства.
"Инцидент произошел 3 июля 2016 на ул.Патона, 37 во Львове. В тот день, ранее судимый злоумышленник, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал конфликт, в ходе которого нанес 38-летнему мужчине три удара ножом в живот", – сообщают в прокуратуре.
Вследствие травм потерпевший скончался на месте происшествия. Суд назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, недавно в селе Старое Село Рокитновского района Ровенской области расстреляли местного жителя. В содеянном умышленном убийстве подозревались двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности машины преступники вынуждены были ее бросить и бежать в сторону лесного массива.
Ранее жительница Львовской области жестоко убила своего сожителя. Как предварительно установила следственно-оперативная группа, 47-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла несколько ударов ножом своему 53-летнему сожителю, в результате чего тот скончался в больнице.
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