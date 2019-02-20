Пожизненный срок убийство: во Львове судили рецидивиста

Ранее судимый львовянин нанес 38-летнему мужчине три удара ножом в живот

Фото: vistanews.ru

Пожизненный срок убийство: во Львове судили рецидивиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/e55/5c6be0e55d0b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/e55/5c6be0e55d0b5.jpg 2019-02-20T06:36:00+02:00 Запад Ранее судимый львовянин нанес 38-летнему мужчине три удара ножом в живот

Во Львове судили 34-летнего местного жителя за совершение умышленного убийства.

"Инцидент произошел 3 июля 2016 на ул.Патона, 37 во Львове. В тот день, ранее судимый злоумышленник, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал конфликт, в ходе которого нанес 38-летнему мужчине три удара ножом в живот", – сообщают в прокуратуре.

Вследствие травм потерпевший скончался на месте происшествия. Суд назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, недавно в селе Старое Село Рокитновского района Ровенской области расстреляли местного жителя. В содеянном умышленном убийстве подозревались двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности машины преступники вынуждены были ее бросить и бежать в сторону лесного массива.

Ранее жительница Львовской области жестоко убила своего сожителя. Как предварительно установила следственно-оперативная группа, 47-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла несколько ударов ножом своему 53-летнему сожителю, в результате чего тот скончался в больнице.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пожизненный срок убийство: во Львове судили рецидивиста". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.