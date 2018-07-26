Прятался от дождя: во Львовской области погиб мужчина под колесами грузовика
По словам очевидцев, когда машина двинулась задним ходом, он не успел выбраться
В Николаевском районе, попав под колеса грузового автомобиля "ЗИЛ-131", погиб 51-летний житель Тернопольской области.
"Как предварительно установили правоохранители, на участке автодороги между селами проводились работы по очистке придорожной полосы от сухих деревьев", – сообщают в полиции.
По словам очевидцев, погибший скрылся под грузовиком от дождя, а когда машина двинулась задним ходом, он не успел выбраться из-под автомобиля.
Как объяснил водитель ЗИЛа, 31-летний житель Каменка-Бугского района, он, убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом и только когда автомобиль наехал на какое-то препятствие, вышел и увидел, что под колесами – человек. Медики скорой помощи, прибывшие на месте происшествия, констатировали смерть мужчины.
По факту открыто уголовное производство Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно во Львове на улице Кривчицкой произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель Audi столкнулся с Mitsubishi, что двигалась по главной дороге. В результате легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло очередное столкновение с Iveco. К счастью никто из участников аварии не пострадал.
Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла молодая женщина, а водитель легковушки оказался пьяным.
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