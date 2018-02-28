Пьяный водитель во Львове поставил промилле-рекорд: свидетели пытались устроить самосуд

Нетрезвый автолюбитель устроил двойное ДТП, когда колличество алкоголя в его крови было в 24 раза выше нормы

Во Львове, на улице Кривчицкой произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель Audi столкнулся с Mitsubishi, что двигалась по главной дороге. В результате легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло очередное столкновение с Iveco. К счастью никто из участников аварии не пострадал.

"Патрульные обнаружили у водителя Audi признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти проверку. Мужчина согласился. Результат – 4.94 промилле, что является абсолютным рекордом за время существования патрульной полиции Львовской области. Этот результат в более чем 24 раза превышает допустимую норму",- сообщает патрульная полиция Львовской области.

Очевидцы происшествия хотели совершить самосуд над виновником ДТП, но патрульные им помешали. Кроме этого, водитель не имел при себе документов. В результате на 35-летнего мужчину составили два протокола и вынесли постановление.

Ранее на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.

А в Ивано-Франковске патрульные спасли мужчину, который пытался наложить на себя руки.

Также сообщалось, что в центре Львова на улице Кулиша произошла драка между водителями такси и уличными хулиганами.