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Пьяный за рулем: в Хмельницком оштрафовали прокурора

4 сентября, 13:17

Сотрудник прокуратуры нарушал правила дорожного движения

/ Фото: Facebook

В Хмельницком оштрафовали сотрудника прокуратуры за нарушение правил дорожного движения.

Как оказалось, ночью патрульная полиция остановила автомобиль KIA после того, как водитель нарушил правило о предоставлении преимущества движения на перекрестке. Во время общения с водителем выяснилось, что это сотрудник местной прокуратуры, который работает в отделе, осуществляющем надзор за расследованиями, которые проводит Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, прокурор находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения экспертизы он отказался.

Патрульные составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. В случае доказательства вины мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Кроме этого, в Конотопе Сумской области автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика. Полицейский-водитель немедленно вызвал "скорую" и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь. Ребенка доставили в больницу, где ему предоставили всю необходимую помощь, работники полиции также помогли пострадавшему мальчику лекарствами.

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прокуратура Хмельницкий пьяный водитель патрульные

Источник: УНН

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