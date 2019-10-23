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Пытался обогнать автобус: житель Закарпатья на квадроцикле сбил двух женщин

23 октября, 16:29

Пострадавшие-пешеходы в момент аварии стояли на обочине

/ Фото: Нацполиция

На Закарпатье в поселке Кольчино Мукачевского района вследствие ДТП пострадали две женщины. Авария произошла вчера, 22 октября, около 16:40.

"27-летний житель Мукачево, двигаясь на квадроцикле, совершил наезд на двух женщин в возрасте 37 и 60 лет. Обе – жительницы села Клочки Мукачевского района", – сообщают в полиции.

Установлено, что водитель квадроцикла пытался обогнать автобус, который разворачивался и находился на середине проезжей части. В результате квадроциклист травмировал женщин-пешеходов, которые стояли на обочине.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими).

Ранее в Черновицкой области столкнулись легковушка и квадроцикл, которым управлял восьмилетний ребенок. Мальчик погиб.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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автобус ДТП Закарпатье квадроцикл Мукачево

Источник: Сегодня

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