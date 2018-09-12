Глава Волынского облавтодора погорел на взятке в 300 тысяч

Такую сумму чиновник требовал от предпринимателя за возможность аренды помещения

В Луцке сегодня, 12 сентября, задержали на взятке в 300 тыс. гривен директора дочернего предприятия "Волынский облавтодор" Открытого акционерного общества "Государственная акционерная компания" Автомобильные дороги Украины".

"Именно такую сумму должен был заплатить предприниматель, чтобы получить в аренду помещение, находящегося на балансе госпредприятия", – сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Чиновника задержали, продолжаются неотложные следственные действия, после чего будет решаться вопрос о сообщении о подозрении (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а также избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, недавно на Прикарпатье при получении взятки задержали заместителя начальника одного из территориальных отделений областной государственной налоговой инспекции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.