Чиновнику, задержанному на взятке в Полтавской области, грозит 10 лет лишения свободы

Чиновнику из государственной исполнительной службы в Полтавской области сообщили о подозрении, мужчине грозит 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"По процессуальному руководству прокуратуры Полтавской области начальнику Горишньоплавнивского городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Полтавской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, чиновник вымогал и получил от женщины 16 тысяч гривен взятки за снятие ареста с жилья, который наложили в связи с задолженностью по выплате алиментов ее бывшим мужем и переоформление на нее права собственности на часть квартиры.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.

Напомним, 10 сентября в Горишних Плавнях Полтавской области начальник городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции области попался на взятке в размере 16 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.