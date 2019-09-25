Смерть избитого курсанта во Львове: подозреваемый арестован

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы

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Во Львовской области полицейские взяли под стражу жителя Волыни, который нанес смертельные травмы молодому курсанту Академии сухопутных войск.

"Такую меру пресечения избрал суд. 25-летнему мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины", – сообщают в полиции.

Напомним, что 14 августа в полицию обратилась 21-летняя жительница города Червонограда, которая сообщила, что в ночь на 12 августа возле одного из ночных клубов избили ее 20-летнего мужа. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, 22 сентября пострадавший умер в больнице. Теперь злоумышленнику грозит наказание – до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во львовском военном госпитале умер 20-летний курсант Академии сухопутных войск Юрий Пьянило, которого во время отпуска жестоко избили в ночном клубе Червонограда.

А недавно Во Львовской области трое несовершеннолетних до смерти избили знакомого из-за долга.

Ранее в Тернополе на студента из Сьерра-Леоне напали трое граждан Либерии . Распылили в глаза газ из баллончика, разбили о голову бутылку и нанесли ею телесные повреждения.

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