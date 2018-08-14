В Ровно футболисты избили таксиста: не хотели платить

На днях в Ровно патрульные задержали группу молодых людей, подозреваемых в избиении таксиста. Как оказалось, на перевозчика напали игроки местной футбольной команды "Верес".

"В полицию обратился таксист и сообщил, что пассажиры, которых он перевозил, отказались рассчитываться за оказанные услуги, избили его и скрылись", – сообщают в патрульной полиции.

На месте происшествия патрульные вызвали "скорую" и после оказания медпомощи приняли у него заявление по факту нанесения телесных повреждений.

Позже на ул. Черновола экипаж заметил парней, приметы которых совпадали с информацией по ориентированию. Ребята вели себя вызывающе и агрессивно, утверждали, что услугами такси не пользуются, людей не бьют. Но в этих людях таксист узнал своих обидчиков.

Двоих жителей Ровно в возрасте 21 года и одного 25-летнего патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения и передали следователям для привлечения виновных к ответственности.

Позже местные СМИ опознали в задержанных игроков "Вереса" – Антона Котляра, Виктора Барабаша и Дмитрия Заикина.

В клубе "Верес" сразу отреагировали на инцидент, произошедший 11 августа, на своем официальном сайте и заявили о расторжении контрактов со всеми тремя игроками.

Главные причины увольнения игроков - нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и попытку скрыть свое участие в инциденте.

Напомним, недавно во Львове неизвестные избили водителя маршрутного автобуса. Инцидент произошел 22 апреля около 20:00 на улице Стрыйской, после матча на стадионе "Арена Львов" между киевским "Динамо" и ровенском "Вересом".

Ранее в Ивано-Франковске, а также на трассе возле Львова произошли стычки между фанатами львовской футбольной команды "Карпаты" и полицией. Последние пытались защитить футболистов "Карпат" от разъяренной толпы фанатов, которые хотели "выяснить" у игроков причины проигрыша со счетом 2:1 команде из Прикарпатья.

Также мы писали в Ровно двое студентов напали на водителя такси. Мужчину заманили в подъезд, избили и забрали ценные вещи. У таксиста была сломана рука и сотрясение мозга, но от госпитализации он отказался. Студентам за разбойное нападение грозит до 10 лет тюрьмы.