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Снег на Прикарпатье: в Яремче и Ворохту вернулась зима

7 мая, 11:06

В регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом

Фото: Facebook

На Прикарпатье снова непогода -  выпал снег. Верховинский район и город Яремче снова переживают зиму. Об этом сообщает в Facebook председатель Верховинского райсовета Иван Шкиндюк.

Кроме этого, по информации ГСЧС, на протяжении всего дня, 7 мая, в Ивано-Франковской области ожидается сильный дождь, в горах с мокрым снегом, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

Также мы писали, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.

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Тег снег, Карпаты, холод, дожди

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