Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется третий уровень опасности схода лавин
В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается опасность схода лавин третьего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 31 марта – 1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – рассказали в ГСЧС.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:
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