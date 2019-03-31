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Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 08:21

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется третий уровень опасности схода лавин

Фото: AFP
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg Запад В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется третий уровень опасности схода лавин

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается опасность схода лавин третьего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 31 марта – 1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – рассказали в ГСЧС.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

 

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Тег Карпаты, спасатели, лавины, опасность, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Закарпатская область

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