Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 08:51

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня

Фото: AFP
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg Запад В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сегодня, 26 марта, сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 26 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Карпаты, спасатели, опасность, лавина, сход, предупреждение

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

23 марта, 10:32

После потепления в горах повысилась угроза схода лавин

В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

19 марта, 08:56

Снеголавинная опасность третьего уровня сохраняется в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей

В Украине объявили штормовое предупреждение: спасатели на усиленном режиме

10 марта, 10:56

Угроза ожидается и в горах Карпат – могут сходить лавины, а также поднимется уровень воды в реках

Проезд по основным украинским трассам обеспечен, но в ГСЧС предупредили об опасности

18 февраля, 10:01

На перевальных участках дорог без осадков

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой