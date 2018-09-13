Стало известно, что стало причиной отравления на свадьбе в Ровно

Сегодня, 15:18

В прокуратуре открыли уголовное производство   

Ресторан &quot;Айвенго&quot; Фото: соцсети
Ресторан "Айвенго" Фото: соцсети

Число пострадавших после свадьбы в развлекательном комплексе "Айвенго", расположенном в Ровно, увеличилась до 23. На стационарном лечении в данное время находится 13 пациентов, 10 лечатся амбулаторно. У пятерых больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделено "сальмонеллу энтеритидис". Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр.

"По факту массового отравления людей в Ровенском районе зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины. Всех пострадавших госпитализировали с симптомами острого пищевого отравления после празднования свадьбы в ресторане в с. Колоденка", – рассказали в прокуратуре Ровенской области.

Санкция статьи предусматривает ответственность работников заведения за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для выяснения причин массового отравления и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

Напомним, недавно в  Ровно 20 человек отравились после праздничного банкета. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.  Медики диагностировали у пострадавших "острый гастроэнтероколит".

Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы 8 сентября в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго".

Кроме этого, мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.
медики, ровно, свадьбы, отравления, гастроэнтероколит

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Источник:

"Сегодня"

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