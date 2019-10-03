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Стало известно, когда во Львове начнут подавать отопление

3 октября, 11:45

Первыми тепло получат школы, садики и больницы

/ Фото: ЛГС

С завтрашнего дня во Львове теплоснабжающие предприятия начнут подавать отопление в бюджетные учреждения.

"В связи со снижение температуры, с 4 октября начинается отопительный сезон в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения и культуры. Предприятия будут подавать тепловую энергию на основании письменного обращения руководителей этих учреждений", – сообщает пресс-служба ЛГС.

Согласно такому обращению, уже сегодня тепло начали подавать в "Дом ребенка № 1", что на ул. Комаринца, 2а.

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Напомним, отопительный сезон для населения начинается в том случае, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток опуститься ниже +8 С.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2019 года выдался холодным, а потому отопительный сезон может начаться раньше, чем планировали. Новости "Сегодня" узнавали, во сколько в этому году обойдутся горячие батареи и что будет с субсидиями.

Напомним, ранее в Украине подсчитали средний размер субсидии. В августе 2019 года сумма на одно украинское домохозяйство увеличилась на 46,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Источник: Сегодня

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