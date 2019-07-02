Столкновение грузовика и "скорой" на Волыни: число погибших возросло

75-летний больной, которого везли в больницу, погиб мгновенно

В Волынской области погибла одна из пострадавших в результате столкновения "скорой" и грузовика на трассе Луцк-Маневичи.

Второй жертвой аварии стала дочь 75-летнего больного, которого везли в больницу после инсульта. Мужчина скончался на месте аварии. Его дочь умерла от полученных травм в реанимации. Кроме того, в результате ДТП пострадали еще два человека. Водитель "скорой" находится в тяжелом состоянии, а фельдшер – в коме. Водитель фуры не пострадал.

Кто виновник ДТП, сейчас выясняют полицейские.

Напомним, на Волыни 1 июля столкнулись грузовик и карета скорой помощи. Авария произошла на перекрестке возле поселка Маневичи. В результате ДТП автомобиль "скорой" перевернулся. Предварительно известно, что грузовик двигался в направлении Ковеля, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками в направлении Луцка, куда везла пациента.

Кроме того, недавно на автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.

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